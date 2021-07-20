Луческу досрочно избавится от шестерых футболистов Динамо

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу принял решение о судьбе шести игроков команды и досрочно отправит их домой со сборов.

По предварительной информации, футболисты в ближайшее время должны досрочно покинуть собрание и вернуться в Киев. Среди них – нападающий Владислав Супряга и нигерийский полузащитник Бенито.

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Третий сбор Динамо

21 июля киевская команда в полном составе переедет на дополнительный третий мини-сбор в Австрию, где будет тренироваться и проведет два контрольных поединка.