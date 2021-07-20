Луческу досрочно избавится от шестерых футболистов Динамо
20 июля 2021 , 19:00Читати новину українською
Источник:Meta-ratings.com.ua
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу принял решение о судьбе шести игроков команды и досрочно отправит их домой со сборов.
По предварительной информации, футболисты в ближайшее время должны досрочно покинуть собрание и вернуться в Киев. Среди них – нападающий Владислав Супряга и нигерийский полузащитник Бенито.
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21 июля киевская команда в полном составе переедет на дополнительный третий мини-сбор в Австрию, где будет тренироваться и проведет два контрольных поединка.
- В последних восьми контрольных поединках киевляне одержали две победы, два раза проиграли и четыре раза сыграли вничью.
- 23 июля подопечные Луческу сыграют с немецким Унион (Берлин), встреча пройдет в городе Кематен и начнется в 18:00 по киевскому времени. А 26 июля запланирован спарринг с испанским Вильярреалом в городе Куфштайн, начало в 17:30.