Самый частый триумфатор: екстренер росийского Зенита установил рекорд по победам в Серии А
Источник:italianfootballtv
Главный тренер итальянского Наполи Лучано Спалетти установил рекорд. Итальянский коуч больше всего среди других тренеров побеждал в высшем дивизионе Италии.
Наполи в 19 туре Серии А победил Салернитану (2:0). Этот триумф стал 276-м для Лучано Спаллетти и сделал его новоиспеченным рекордсменом.
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Лучано Спалетти почти всю свою жизнь протренерировал в Италии, что и помогло ему установить рекорд Серии А. Только однажды ему пришлось поработать за границей, а именно в Санкт-Петербургском Зените. Спаллети начал свой путь в качестве главного тренера еще в 1995 году.
За свою карьеру в Италии Спалетти успел потренировать многие клубы, такие как: Эмполи, Сампдория, Венеция, Удинезе, Анкона, Рома, Интер и Наполи.
Достижений у итальянского тренера также достаточно
- Выводил Эмполи в Серию А, прежде торжествуя в Серии С и В.
- С Ромой дважды обладатель Кубка Италии. Также однажды становился обладателем Суперкубка Италии. Был с "волками" трижды вице-чемпионом Италии. Также его в составе римского коллектива дважды признавали тренером года.
- Смог вывести Интер в Лигу чемпионов после шестилетней паузы.
- Все идет к тому, что Спалетти станет впервые чемпионом Серии А вместе с Наполи.