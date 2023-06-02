Лучано Спалетті привів Наполі до дострокового чемпіонства Серії А, хоча сезон-2022/2023 ще досі триває. "Неаполітанці" ще мають зіграти одну гру проти Сампдорії, яка вже немає жодного турнірного значення. Для Лучано це перший трофей на чолі цього італійського клубу.

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1 червня стало відомо, що Спалетті отримав визнання в Італії після успішного сезону Наполі у внутрішньому чемпіонаті. Лучано назвали найкращим тренером Серії А у сезоні-2022/2023.



Лучано Спалетті – найкращий тренер Серії А-2022/2023 / Фото Наполі

Зверніть увагу! Останній матч Наполі проти Сампдорії розпочнеться 4 червня о 19:30. Цей поєдинок буде 96-м для 64-річного італійського наставника на чолі "неаполітанців".

Повідомлялось, що "неаполітанці" попрощаються із тренером-тріумфатором, який так любить російський Зєніт, де працював раніше. Він навіть вітав колишніх підопічних із чемпіонство у країні-агресора. Начебто чемпіон Італії оголосить про відхід Спалетті 4 червня, коли Наполі проведе свій матч останнього туру італійської еліти. Також у ЗМІ була інформація, що по закінченню поточного сезону Спалетті візьме річну паузу від тренерської роботи.