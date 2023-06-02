Лучано Спалетті привів Наполі до дострокового чемпіонства Серії А, хоча сезон-2022/2023 ще досі триває. "Неаполітанці" ще мають зіграти одну гру проти Сампдорії, яка вже немає жодного турнірного значення. Для Лучано це перший трофей на чолі цього італійського клубу.

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1 червня стало відомо, що Спалетті отримав визнання в Італії після успішного сезону Наполі у внутрішньому чемпіонаті. Лучано назвали найкращим тренером Серії А у сезоні-2022/2023.


Лучано Спалетті – найкращий тренер Серії А-2022/2023 / Фото Наполі