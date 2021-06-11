Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" стали официальными в сборной

Сборная Украины по футболу нашла возможность официально утвердить лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" на своей форме так, чтобы это не нарушало правила УЕФА. Они стали официальными лозунгами команды.

Правилами УЕФА разрешено использовать на форме национальных сборных их лозунги. Именно этим и воспользовались в Украинской ассоциации футбола.

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11 июня состоялось онлайн-заседание исполкома УАФ, на котором единогласно был утвержден футбольный символ Украины. Теперь, вместе с малым гербом УАФ в виде Тризуба с надписью "Ukraine", на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб – карта Украины с трезубцем в центре.

Также исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!". именно их уже много лет используют болельщики на трибунах стадионов во время матчей.

"Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев, из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением",

– написал по этому случаю президент УАФ Андрей Павелко.

Почему Украина утвердила эти лозунги на форме сборной