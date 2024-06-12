"Это будет сенсационный поединок": экс-соперник Джошуа и Дюбуа дал прогноз на возможный бой

Лоуренс Околи высказал свое мнение относительно возможного поединка между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа. Боксер проводил спарринги с ними обоими.

В субботу, 1 июня, Даниэль Дюбуа техническим нокаутом победил Филипа Хрговича и получил временный титул IBF. Защиту титула Дюбуа должен провести в бою с Энтони Джошуа.

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Комментарий Околи относительно потенциального боя экс-соперников

Боксер отметил, что оба боксера сильны по-разному, поэтому это будет сенсационный поединок.

Даниэль – тяжелый панчер, очень хорошо владеет техникой и бьет так, как он это делал в последнем бою, а Эй Джей – опытный и умеет делать кучу разных вещей на ринге, поэтому оба – замечательные бойцы. Это будет сенсационный поединок, который пройдет на грани возможного, потому что они оба способны остановить соперника очень жестко,

– рассказал Лоуренс Околи.

Недавно Эдди Хирн заявил, что у Джошуа есть альтернативные варианты, чтобы получить титул, кроме как провести бой с Дюбуа.

Отметим, что ранее в IBF отметили, что не получали запрос на бой Даниэля Дюбуа против Энтони Джошуа.