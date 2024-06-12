У суботу, 1 червня, Даніель Дюбуа технічним нокаутом переміг Філіпа Хрговича і отримав тимчасовий титул IBF. Захист титулу Дюбуа має провести у бою з Ентоні Джошуа.

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Коментар Околі щодо потенційного бою екссуперників

Боксер відзначив, що обидва боксери сильні по-різному, тому це буде сенсаційний поєдинок.

Даніель – важкий панчер, дуже добре володіє технікою і б'є так, як він це робив в останньому бою, а Ей Джей – досвідчений і вміє робити купу різних речей на ринзі, тож обидва – чудові бійці. Це буде сенсаційний поєдинок, який пройде на межі можливого, тому що вони обидва здатні зупинити суперника дуже жорстко,

– розповів Лоуренс Околі.

Нагадаємо. Нещодавно Едді Хірн заявив, що у Джошуа є альтернативні варіанти, щоб отримати титул, окрім як провести бій з Дюбуа.

Відзначимо, що раніше в IBF зазначили, що не отримували запит на бій Даніеля Дюбуа проти Ентоні Джошуа.