Лорьян – Марсель 0:0

Руслан Малиновский неожиданно начал поединок со скамейки запасных гостей.

Лорьян очень низко начинал свои атаки, контролируя мяч возле собственного штрафного. Первый опасный момент в матче состоялся на 12-й минуте, когда Ундер в упор расстреливал владения Манноне. Но голкипер Лорьян парировал мощный удар, пишет 24 Канал.

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Хозяева ответили быстрой контратакой, закончившейся легким ударом Ферва. Лопес спокойно забрал мяч в руки.

Уже через несколько минут Ферв был первым на добивании после подачи со стандарта. Но второй раз Лопес испортил все планы футболиста Лорьяна.

В конце первого тайма голкипер хозяев допустил грубую ошибку, отдав мяч прямо в ноги Ундера. Но футболист Марселя очень долго возился с мячом и пробил выше ворот. Обводный удар не удался.

Команды ушли на отдых с нулями на табло.

Нулевой тайм с мизерным временем Малиновского

Вторая 45-минутка началась с удара Аушиша.

Марсель ответил сильнейшим выстрелом в ближний верхний угол. Однако мяч после удара Балерди, пробивавший с очень острого угла, был неточным.

Дьенг воспользовался ненадежной игрой защиты "провансальцев" и с разворота пробил. Лопес сумел в эффектном прыжке парировать удар.

На 81-й минуте на поле появился Малиновский. Руслан сменил в составе Марселя Маттео Гендузи.

Уже через три минуты украинец заработал желтую карточку. Это все, чем запомнился Малиновский за это время.

Марсель уехал домой с одним заработанным баллом. Ничья 0:0 опустила команду Игоря Тудора на 3 место в Лиге 1, пропустив мимо себя Ланс. Разница между клубами в 2 очка.

Лорьян с 45 пунктами продолжает уходить 10-м.

Лорьян – Марсель: видеообзор матча