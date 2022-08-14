Возвращение обидчика Ломаченко: Лопес нокаутировал Кампу в 7-м раунде – видеообзор боя
Теофимо Лопес возвращается на ринг после первого поражения в карьере. В конце ноября 2021 года он проиграл Джорджу Камбососу единогласным решением судей.
Обидчик Ломаченко торжествовал в новом весе
Теофимо Лопес ярко дебютировал в первом полусреднем весе. Он нокаутом победил оппонента.
Стоит вашего внимания Почему Усик принял бой с Джошуа и как война повлияла на бокс: интервью с промоутером Красюком
Соперником американского боксера в 10-раундовом бою был Педро Кампа из Мексики, до сих пор имевший лишь одно поражение в карьере, как и Лопес.
Болельщики не смогли увидеть большого шоу или сенсации. Все время Тео доминировал на ринге и поединок пришел к логическому финишу в 7-м раунде.
Ближе к концу трехминутки преимущество американца стало еще более очевидным. Теофимо наносил все больше ударов, тогда как Педро все реже отвечал на атаки оппонента.
Сначала Лопес отправил соперника в нокдаун, а вскоре судья не выдержал одностороннего избиения и остановил бой.
Видео момента
Теофимо Лопес одержал 17-ю победу на профи-ринге техническим нокаутом в 7-м раунде.Напомним. Теофимо Лопес в 2020 году победил украинца Василия Ломаченко и отобрал у него чемпионские титулы.
Видео празднования Лопеса