У фіналі Євро-2020 троє гравців збірної Англії не реалізували пенальті. Це були Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо та Букайо Сака. А збірна Англії програла.

Як це було Фейли Рашфорда і Санчо та чемпіонський сейв Доннарумми: серія пенальті фіналу Євро-2020 – відео

Після цього троє англійських футболістів піддалися расистським образам в соцмережах. Англійські фанати вирішили на них зігнати усю злість за програний фінал. І вдалися до расистських образ.

Така поведінка вболівальників в соцмережах не залишилася без уваги як ФІФА, так і правоохоронців.

"УЄФА рішуче засуджує огидне расистське поводження, спрямоване проти кількох гравців збірної Англії в соціальних мережах після фіналу Євро-2020, якому немає місця ні у футболі, ні в суспільстві. Ми стоїмо на стороні гравців та закликаємо Англійську футбольну асоціацію до найсильніших можливих покарань", – йдеться в заяві ФІФА.

Поліція Лондона вже заявила, що розпочала розслідування расистських образ в соцмережах.

Допомогти в розслідуванні може те, що до цього долучився й британський уряд. Там вимагають в соцмереж, щоб вони надали дані користувачів, які залишили расистські образи в бік гравців збірної Англії. Як зазначає видання The Times, британський уряд має намір домогтися, щоб люди, які розмістили в соцмережах образливі висловлювання, "відчули наслідки в реальному житті". Джерело газети в урядових колах зазначає, що урядовці мають намір зробити з цих випадків показовий приклад.