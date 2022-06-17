Ломаченко придется подождать: Камбосос активировал опцию реванша с Хэйни
Источник:Boxingscene
В начале июня Джордж Камбосос проиграл Дэвину Хейни единогласным решением судей. Австралийский боксер заговорил о бое-ответе, так что вскоре поединок может повториться.
Камбосос: Я знаю, что могу победить Хэйни
Джордж заявил, что уже активировал опцию о реванше, который предполагался в контракте в случае проигрыша австралийца. По его словам, это сражение точно состоится, обе стороны уже начинают договариваться за место поединка.
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Реванш проходит. Это сто процентов. Я активировал пункт о реванше. Император мертв, но Февраль – все еще жив. Я вернусь,
– подчеркнул Камбосос.
Ответный бой опять же должен состояться при поддержке родных трибун Джорджа. Сейчас боксеры рассматривают три города в Австралии.
"Мы еще не определились с местом проведения. Есть варианты с Мельбурном, Сиднеем и Брисбеном. Это будет в Австралии и это замечательно. Я знаю, что могу выиграть реванш. Я немного скорректирую все. Это моя судьба – показать, какой я большой, и вернуть эти пояса", – сказал австралиец.
Поражение от Хэйни не заломило Камбососа, боксер верит, что сможет вернуть свои титулы.
"Я знаю, что могу победить Хейни. Моя уверенность не сломана. В тот день я был не в лучшем виде. Я был просто не в состоянии, но я не оправдываюсь. Он сделал то, что должен сделать со своим джебом. Он умный боксер, но в следующий раз я должен быть умнее.
Немногие австралийские боксеры могут сказать, что провели три боя за титул чемпиона мира подряд. Я шокировал Лопеса, выиграв пояса, я проиграл их Хейни, но сейчас я буду работать над планом игры, чтобы вернуть все назад", – заверил боксер.
Камбосос – Хейни: главное о бое
- Чемпионские титулы могли отправиться не в Америку, а в Украину. Главным же претендентом на чемпионский бой был украинец Василий Ломаченко.
- Обе стороны даже договорились о бое, однако полномасштабное наступление России на территорию Украины оборвало все планы. Ломаченко защищает родную страну в рядах ВСУ, он отказался покидать Родину, пока здесь идет война.
- Так что австралиец нашел украинцу замену и впервые провел защиту своих титулов. Однако удержать их ему не удалось, судьи единогласно отдали победу Хэйни – 116:112, 118:110, 116:112.