Ломаченко придется подождать: Камбосос активировал опцию реванша с Хэйни

В начале июня Джордж Камбосос проиграл Дэвину Хейни единогласным решением судей. Австралийский боксер заговорил о бое-ответе, так что вскоре поединок может повториться.

Камбосос: Я знаю, что могу победить Хэйни

Джордж заявил, что уже активировал опцию о реванше, который предполагался в контракте в случае проигрыша австралийца. По его словам, это сражение точно состоится, обе стороны уже начинают договариваться за место поединка.

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Реванш проходит. Это сто процентов. Я активировал пункт о реванше. Император мертв, но Февраль – все еще жив. Я вернусь,

– подчеркнул Камбосос.

Ответный бой опять же должен состояться при поддержке родных трибун Джорджа. Сейчас боксеры рассматривают три города в Австралии.

"Мы еще не определились с местом проведения. Есть варианты с Мельбурном, Сиднеем и Брисбеном. Это будет в Австралии и это замечательно. Я знаю, что могу выиграть реванш. Я немного скорректирую все. Это моя судьба – показать, какой я большой, и вернуть эти пояса", – сказал австралиец.

Поражение от Хэйни не заломило Камбососа, боксер верит, что сможет вернуть свои титулы.

"Я знаю, что могу победить Хейни. Моя уверенность не сломана. В тот день я был не в лучшем виде. Я был просто не в состоянии, но я не оправдываюсь. Он сделал то, что должен сделать со своим джебом. Он умный боксер, но в следующий раз я должен быть умнее.

Немногие австралийские боксеры могут сказать, что провели три боя за титул чемпиона мира подряд. Я шокировал Лопеса, выиграв пояса, я проиграл их Хейни, но сейчас я буду работать над планом игры, чтобы вернуть все назад", – заверил боксер.

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