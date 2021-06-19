Ломаченко завершил подготовку к поединку против Накатани: фото

Украинский боксер Василий Ломаченко завершил подготовку к поединку против японца Масайоши Накатани. Бывший чемпион мира впервые выйдет на ринг после поражения от американца Теофимо Лопеса.

Василий Ломаченко сразится с Масайоши Накатани на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе. Он попытается закрыть болезненный проигрыш победой 26 июня.

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Ломаченко завершил подготовку к бою с Накатани,

– сообщили в инстаграме LuckyPunch.

Ломаченко – Накатани: что известно о бое

В мае поединок между Василием Ломаченко и Масайоши Накатани подтвердила промоутерская компания Top Rank. Там обнародовали огненный проморолик боя.

Будущий соперник украинца имеет в своем активе лишь одно поражение. Его обидчиком стал Теофимо Лопес, который в октябре 2020 года победил Василия Ломаченко.

Украинский спортсмен вылетел в США 10 мая и начал подготовку к поединку. Он активно занимался на побережье Тихого океана.

Бой между Василием Ломаченко и Масайоши Накатани состоится со зрителями. Около 4 тысяч человек смогут увидеть поединок собственными глазами.