"Боже, яке воно кончене": как украинцы реагируют на видео "воина" УПЦ МП Ломаченко

Василий Ломаченко продолжает публично увеличивать свой круг хейтеров и недоброжелателей. Боксер опубликовал новый скандальный пост на своей закрытой странице в инстаграмме.

Инстаграмм Василия Ломаченко превратился в сплошную защиту УПЦ МП. Бокс для Василия отошел на второй план. Титулованный спортсмен открыто провоцирует украинскую сторону в своих социальных сетях, пишет 24 Канал.

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Ломаченко уже совсем потерял здравый смысл

Ломаченко в своем инстаграмме опубликовал новое видео от "Союза православных журналистов", которое постоянно, как и Василий, публикует новостные посты об УПЦ Московского патриархата. В ролике речь идет о том Как представители УПЦ МП были "проигнорированы" Владимиром Зеленским.

20 марта они прибыли в офис Президента и хотели лично встретиться с Зеленским, но простояв несколько часов у здания были вынуждены уйти. Вроде бы "их прогнали странной воздушной тревогой", намекая на то, что ее специально включили в Офисе Президента.

Такое отношение УПЦ МП называют "демонстративным унижением". И они утверждают, что это даже не относится к представителям Московского патриархата, а к самим верующим УПЦ, а также "унижению" в сторону граждан Украины.

Отметим, что в офисе президента прокомментировали эту ситуацию. В плотном графике Зеленского не было запланированной встречи со скандальными священниками УПЦ МП.

"СБУ, доброе утро": украинцы о новом скандале с боксером

Страница Ломаченко в инстаграмме закрыта для людей в Украине. Через VPN тоже далеко не всем удастся найти страницу Василия. За то без лишних проблем следить за аккаунтом боксера могут люди, живущие за границей.

Даже закрытая страница Ломаченко не помешала, чтобы скандальный пост разлетелся украинскими изданиями. Читатели мгновенно начали делиться своими мыслями и занялись троллингом Ломаченко.

С каждым таким скандалом у Василия остается все меньше поклонников. Раньше были те, кто просил перестать хейтиты боксера, а заняться своими делами. Теперь есть только те, кто просит не публиковать и не освещать новых зашкваров Ломаченко, ведь он недостоин внимания украинского народа.

Украинцы далее обращаются в СБУ с просьбой принять Ломаченко к особому вниманию. Также украинцы требуют забрать у "Василия" украинский паспорт. Он не достоин, чтобы быть гражданином более сильной и независимой Украины.

Большинство сходятся во мнении, что Василий открыто провоцирует украинцев, чтобы те поливали его критикой.

Есть впечатление, что он просто провоцирует, чтобы если его задержат, возник прецедент того, что в демократической Украине нет свободы слова. И мир увидел, что травят известного боксера. Международные спортивные федерации достаточно в*тны, это все преподнесут,

– написал один из читателей.

Интересно, что в ближайшем будущем Ломаченко должен сразиться в титульном поединке против абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвина Хейни. Украине не скрывают, кого будут болеть в этом поединке. Их сердце будет на стороне американского боксера.

Самые оригинальные реакции украинцев на очередной зашквар Ломаченко