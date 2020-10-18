Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко прокомментировал поражение Теофимо Лопесу. В поединке за титулы WBC, WBA, WBO и IBF украинский боксер проиграл решением судей.

Ломаченко не согласен с решением судей

32-летний украинец поставил под сомнение решение судей, которые увидели убедительную победу Лопеса. Об этом сообщает Tibuna.com.

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Ломаченко убежден, что вторая половина поединка была в его пользу.

Не знаю. Честно говоря, я думал, что половина поединка была равной. Возможно, он где-то выигрывал на 1-2 раунда, но во второй половине я включился. В принципе, я считаю, что вторую половину я забрал,

– сказал Василий после боя.

Ломаченко заявил, что хочет пересмотреть повтор поединка, ведь не соглашается с решением судей. Впрочем, Василий не спорит с исходом поединка.

Я хочу приехать домой и пересмотреть поединок, но я не согласен с решением. Я думал, что выиграю, но результат есть результат. Я с ним спорить сейчас не собираюсь,

– рассказал Ломаченко.

Украинский боксер рассказал, что дальнейшие решения относительно своей карьеры будет принимать после разговора с промоутером.

"Сейчас я поеду домой. Потом я поговорю со своим промоутером и менеджером. Мы все обсудим и решим, что делать дальше", – сказал Ломаченко.