Український боксер Василь Ломаченко не перестає дивувати вболівальників своєї фізичною підготовкою. Цього разу спортсмен похизувався фантастичною роботою рук та закликав усіх спробувати повторити з ним.

Поділився роликом трюку із вболівальниками у Instagram.

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Боксер написав, чи зможе хтось теж повторити таке жонглювання. Спортсмен знаходиться у чудовій фізичній формі та нещодавно зміг підтягнутись цілих сто разів. Цього разу настав час трюкам, котрі розвивають координацію рук та очей.

Наступний поєдинок українця буде проти Теофімо Лопеса та може відбутися з глядачами на трибунах.

Досягнення Василя Ломаченка