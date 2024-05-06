Я уже старый, – Ломаченко сделал заявление о завершении карьеры

В воскресенье, 12 мая, в австралийском Перте состоится вечер бокса. Главным его событием станет поединок между Василием Ломаченком и Джорджем Камбососом.

Боксеры будут соревноваться за вакантный титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF. Сейчас оба претендента уже находятся в Австралии, где выходят на финишную прямую своей подготовки.

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Планы Ломаченка на будущее

Накануне боя 36-летний двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко поделился мыслями относительно своей карьеры. Он рассказал, когда планирует повесить перчатки на гвоздь.

Если говорить о возрасте в боксе и весовые категории, то согласен – я уже старый. Но как насчет супертяжелого веса? В 36 лет многие супертяжеловесы могут только начинать. Но моя карьера почти завершена. Сколько лет она еще продлится? Один, два, три, вот и все. Но я думаю, что у меня еще есть немного сил,

– заявил Ломаченко.

На уточняющий вопрос относительно конкретной даты украинский боксер не дал точного ответа. Он признался, что и сам пока не знает, ведь в его возрасте каждый бой дается тяжело, поэтому непросто и восстанавливаться после поединков.

. Последний раз в ринг Василий Ломаченко выходил 20 мая 2023 года. В бою за звание абсолютного чемпиона мира он уступил Девину Хейни единогласным решением судей, хотя многие эксперты до сих пор считают это ограблением.

Отметим, что Джордж Камбосос в течение профессиональной карьеры потерпел всего два поражения и оба они также были от Дэвина Хейни. Накануне австралиец рассказал, за счет чего собирается победить своего опытного соперника.

Напомним, что в Украине ни одна платформа не будет показывать бой Ломаченко – Камбосос.