"У меня снова есть шанс стать чемпионом": Ломаченко назвал условие для боя с Хейни

Украинский боксер Василий Ломаченко надеется, что его следующим соперником станет абсолютный чемпион мира Девин Хейни. Но сначала нужно победить Ортиса.

Василий Ломаченко считает, что бой против Джемейна Ортиса станет промежуточным на пути к его мечте – собрать все чемпионские титулы в легком дивизионе. Если украинец получит шанс выйти на ринг против Хейни, он воспользуется им на все сто.

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"У меня высокая мотивация. Мотивация даже выше, чем перед боем с Лопесом. Я верю, что если мне дадут еще один шанс, то я им воспользуюсь. У меня снова есть шанс стать чемпионом, но на этом пути 29 октября будет Джемейн Ортис.

Если я побеждаю, возможно, удастся подписать контракт с Девином Хейни на бой за все пояса. Я верю, что этот поединок мне удастся выиграть, - сказал Ломаченко.

Отметим, что первый шанс стать абсолютом в легком весе Ломаченко упустил в 2020 году. Тогда украинский боксер проиграл Теофимо Лопесу чемпионские пояса WBC, WBO и WBA. Титул чемпиона по версии IBF был у Теофимо Лопеса, который в итоге и стал абсолютным чемпионом.

Напомним, бой Василия Ломаченко с Джемейном Ортисом состоится в ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке на "Мэдисон-сквер-гарден". Выход украинца ожидается ориентировочно 30 октября в 06:00.