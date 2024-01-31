Есть ли там место планам об абсолюте: Ломаченко раскрыл чемпионскую мечту перед боем с Камбососом

В ночь на 31-е января появилось официальное подтверждение боя между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом. Боксеры сойдутся в ринг 12 мая 2024 года.

Поединок Ломаченко – Камбосос состоится на родной земле Джорджа в Австралии. На кону будет стоять пояс IBF, который стал вакантным после того, как абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни перешел в другой вес.

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Ломаченко не теряет надежд на звание абсолюта

Оба бойца настроены только на победу. Ломаченко откровенно рассказал о своих мечтах, которые не сумел воплотить уже дважды. Василий до сих пор стремится стать абсолютным чемпионом в легком весе и не думает о пенсии.

Я очень рад вернуться и очень рад, что буду там. До встречи 12 мая. Это следующий шанс снова стать чемпионом мира. И я никогда не бывал в Австралии. Я всегда хотел там побывать, а это хороший шанс. Сейчас моя цель – снова стать чемпионом мира. После этого я смогу снова начать думать о звании абсолютного чемпиона,

– заявил Ломаченко.

Украинский боксер уже дважды мог получить это звание лучшего в легком весе. 17 октября 2020-го года Ломаченко провел бой против Теофимо Лопеса. Только по судейским запискам победу в 12-раундовом поединке отдали американцу, который стал абсолютным чемпионом мира в этом дивизионе.

Однако уже в своей первой защите титулов провалился, проиграв Камбососу. Правда, и Джордж не сумел долго пробыть в звании абсолюта. Австралиец дважды проиграл Девину Хейни и потерял все пояса.

Бой Ломаченко – Камбосос мог состояться еще в 2022-м году, когда австралиец еще был в статусе абсолютного чемпиона. Но Василий отказался от любых поединков из-за начала полномасштабной войны России в Украине.

После чего Василий договорился о бое против Хейни, чтобы попытаться во второй раз получить желанное звание. Но снова судьи решили все не в пользу украинца, присудив победу Дэвину. Хотя это решение судей вызвало серьезные сомнения в честности подсчета очков, ведь Ломаченко лучше боксировал той ночью, чем его соперник.