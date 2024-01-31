Поєдинок Ломаченко – Камбосос відбудеться на рідній землі Джорджа в Австралії. На кону стоятиме пояс IBF, який став вакантним після того, як абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні перейшов в іншу вагу.

До теми Офіційно: Ломаченко проведе титульний бій проти Камбососа – дата та місце поєдинку

Ломаченко не втрачає надій на звання абсолюта

Обидва бійці налаштовані лише на перемогу. Ломаченко відверто розповів про свої мрії, які не зумів втілити вже двічі. Василь досі прагне стати абсолютним чемпіоном у легкій вазі та не думає про пенсію.

Я дуже радий повернутися і дуже радий, що буду там. До зустрічі 12 травня. Це наступний шанс знову стати чемпіоном світу. І я ніколи не бував в Австралії. Я завжди хотів там побувати, а це хороший шанс. Зараз моя мета – знову стати чемпіоном світу. Після цього я зможу знову почати думати про звання абсолютного чемпіона,

– заявив Ломаченко.

Український боксер вже двічі міг здобути це звання найкращого у легкій вазі. 17 жовтня 2020-го року Ломаченко провів бій проти Теофімо Лопеса. Лише за суддівськими записками перемогу у 12-раундовому поєдинку віддали американцю, який став абсолютним чемпіоном світу у цьому дивізіоні.

Однак вже у своєму першому захисті титулів провалився, програвши Камбососу. Щоправда, й Джордж не зумів довго пробути у званні абсолюта. Австралієць двічі програв Девіну Хейні та втратив усі пояси.

Пригадаємо! Бій Ломаченко – Камбосос міг відбутись ще у 2022-му році, коли австралієць ще був у статусі абсолютного чемпіона. Але Василь відмовився від будь-яких поєдинків через початок повномасштабної війни Росії в Україні.

Після чого Василь домовився про бій проти Хейні, аби спробувати вдруге здобути омріяне звання. Але знову судді вирішили все не на користь українця, присудивши перемогу Девіну. Хоча це рішення суддів викликало неабиякі сумніви у чесності підрахунку очок, адже Ломаченко краще боксував тієї ночі, аніж його суперник.