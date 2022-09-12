Ломаченко заговорил о бое за звание абсолютного чемпиона мира

В середине августа Василий Ломаченко уехал за границу, чтобы провести подготовку к предстоящему поединку. Первым соперником украинца после долгой паузы будет Джемейн Ортис.

Ломаченко: Я готовлю к этому моменту

Этот поединок станет разогревом перед титульным поединком. После боя против Джемейна Ортиса украинский боксер может снова попытаться получить звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Интересно узнать Альварес сделал прогноз на возможный бой Усик – Фьюри: кому Канело предпочел

Василий Ломаченко заговорил о бое за абсолют. Пока это гордое звание носит Дэвин Хейни, но он может потерять его 15 октября, когда даст реванш Джорджу Камбососу.

Я готовлюсь к этому моменту. Мне нужен этот шанс, мне нужен бой за титул абсолютного чемпиона,

– заявил украинец.

Ранее глава Top Rank Боб Арум рассказал, что Ломаченко может сразиться против победителя реванша Камбосос – Хейни. Правда, промоутер пока разговаривал только с командой Хейни, которые только "за" бой против Василия.

Поединок за абсолютный украинский боксер может получить уже в новом 2023 году.

Напомним, что Ломаченко гораздо раньше мог провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в этом весе. Но из-за полномасштабного вторжения России в Украину отказался от титульного боя против Камбососа, у которого Девин и забрал все пояса.