Ломаченко провел бой с Накатани с окровавленным лицом: видео рокового удара
27 июня 2021 , 07:31Читати новину українською
Источник:24 канал
Василий Ломаченко победил японца Масайоши Накатани. Однако в начале боя в украинском было рассечение на голове.
Уже в первом раунде боя произошел довольно неприятный инцидент. Оба боксеров столкнулись головами. После этого удара в Ломаченко был рассечение на голове, с которого начала литься кровь. Она залила ему лицо.
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Но команде украинца удалось быстро остановить кровотечение после первого раунда. Поэтому в дальнейшем крови на лицо Ломаченко не было.
Сам бой закончился более чем уверенной победой Ломаченко в девятом раунде. После того как Накатани в очередной раз оказался в нокдауне, судья решил остановить бой. Ломаченко победил техническим нокаутом.