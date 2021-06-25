Ломаченко посмеялся над Накатани из-за его роста: видео реакции боксера во время дуэли взглядов
25 июня 2021 , 10:12Читати новину українською
Источник:Top Rank Boxing
Украинский боксер Василий Ломаченко провел дуэль взглядов со своим следующим соперником – японцем Масайоши Накатани. Вот только во время этой дуэли произошел курьезный эпизод, который вызвал смех у обоих боксеров.
После общения с журналистами боксерам предложили провести дуэль взглядов. Но сделать это было несколько сложно. Ведь рост Накатани – 1,82 метра, в то время как Ломаченко – всего 1,7 метра.
Напомним Ломаченко признался, зачем согласился на бой с Накатани
Поэтому чтобы была возможность посмотреть в глаза друг другу, Ломаченко похлопал Накатани по плечу с просьбой присесть.
Японский боксер на такое предложение ответил смехом. Рассмеялся и Ломаченко.
Видео дуэли взглядов Ломаченко и Накатани
- Бой Ломаченко – Накатани состоится 26 июня (ночь на 27 июня в Украине) в Лас-Вегасе.
- Для Ломаченко это будет первый бой после того, как он проиграл три чемпионских пояса Теофимо Лопесу в октябре 2020 года.
- Масайоши Накатани в своем пассиве имеет лишь одно поражение. Он тоже проиграл Теофимо Лопесу. Однако 19 боев выиграл (из них 13 – нокаутом).