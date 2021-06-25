Після спілкування з журналістами боксерам запропонували провести дуель поглядів. Але зробити це було дещо складно. Адже зріст Накатані – 1,82 метра, у той час як Ломаченка – лише 1,7 метра.
Нагадаємо Ломаченко зізнався, навіщо погодився на бій з Накатані
Тож щоб була можливість подивитися в очі один одному, Ломаченко похлопав Накатані по плечу з проханням присісти.
Японський боксер на таку пропозицію відповів сміхом. Розсміявся і Ломаченко.
Відео дуелі поглядів Ломаченко та Накатані
- Бій Ломаченко – Накатані відбудеться 26 червня (ніч на 27 червня в Україні) в Лас-Вегасі.
- Для Ломаченка це буде перший бій після того, як він програв три чемпіонські пояси Теофімо Лопесу у жовтні 2020 року.
- Масайоші Накатані у своєму пасиві має лише одну поразку. Він теж програв Теофімо Лопесу. Натомість 19 боїв виграв (з них 13 – нокаутом).