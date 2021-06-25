Після спілкування з журналістами боксерам запропонували провести дуель поглядів. Але зробити це було дещо складно. Адже зріст Накатані – 1,82 метра, у той час як Ломаченка – лише 1,7 метра.

Нагадаємо Ломаченко зізнався, навіщо погодився на бій з Накатані

Тож щоб була можливість подивитися в очі один одному, Ломаченко похлопав Накатані по плечу з проханням присісти.

Японський боксер на таку пропозицію відповів сміхом. Розсміявся і Ломаченко.

Відео дуелі поглядів Ломаченко та Накатані