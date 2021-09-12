Ломаченко подождет: Лопес официально получил следующего соперника
Источник:Bad Left Hook
Украинскому боксеру Василию Ломаченко придется подождать с реваншем против Теофимо Лопеса. Американский абсолютный чемпион мира в легком весе получил следующего соперника и дату боя.
Бой Лопеса официально подтвердили
Непобедимый Теофимо Лопес 4 октября проведет защиту титулов против австралийца Джорджа Камбососа-младшего.
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Встречу до сих пор непобедимых боксеров подтвердил организатор поединка Triller в рекламном ролике на вечере бокса в Голливуде.
Информации по андеркарду шоу пока нет.
- Заметим, что встреча Лопеса и Камбососа должна была состояться еще летом, однако дату поединка меняли несколько раз.
- Сначала бой назначали на 5 июня, после чего перенесли на 19 июня, 14 августа и 11 сентября.
Ломаченко не получит реванш?
Лопес не выходил в ринг с октября 2020 года, когда победил Василия Ломаченко. Теофимо всячески отказывается от реванша с украинским боксером.
Камбосос, который является официальным претендентом на титул IBF, также не сражался почти год. В октябре 2020 года он избил Ли Селби.
Похоже, что Лопес после боя с Камбосом окончательно сбежит от Ломаченко. 24-летний американец заявил, что хочет драться в ноябре с Джошем Тейлором в первом полусреднем весе.