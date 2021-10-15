Ломаченко "переедет" Комми, – Лопес-старший отдает победу украинцу

Следующим соперником Василия Ломаченко будет Ричард Комми. Украинскому боксеру прогнозируют победу в поединке.

Лопес ставит на Ломаченко

Свой прогноз на этот поединок сделал Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе, Теофимо Лопеса. Наставник убежден, что победителем из противостояния Ломаченко – Комми выйдет именно украинец.

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Мы сражались с настоящим чемпионом – Комми. Он сильный боец, но мы победили у него за два раунда. Ломаченко будет боксировать с тем, кого мы уже избили. Я всем говорил, что он победит Накатани в седьмом раунде. Сейчас говорю, что он побьет Комми,

– заявил Лопес-старший.

Отец абсолютного чемпиона мира добавил, что никто не сможет победить боксера из Украины. Для того, чтобы нанести поражение Василию нужно быть очень умным. Лопес-старший заверил, что Ломаченко легко "проедется" по Комми.

Свой последний поединок Ломаченко выиграл. Соперником боксера из Украины стал Масайоши Накатани. Украинец доминировал на ринге и уже в седьмом раунде отправил японца в нокдаун. В девятом раунде рефери остановил бой после целой горы атак от Василия.

Для Комми бой с украинцем станет первым с февраля, когда он в шестом раунде нокаутировал доминиканца Джексона Маринеса.

. Бой Лопес – Комми состоялся в декабре 2019 году в Нью-Йорке. На кону стоял титул чемпиона мира по версии IBF, которым владел Комми. Ричард не смог справиться с мощным соперником и потерпел поражение техническим нокаутом уже во втором раунде.

Поединок Ломаченко – Комми должен состояться 11 декабря 2021 года на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Об этом сообщил промоутер Боб Арум.