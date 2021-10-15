Лопес ставить на Ломаченка

Свій прогноз на цей поєдинок зробив Теофімо Лопес-старший, батько та тренер абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, Теофімо Лопеса. Наставник переконаний, що переможцем із протистояння Ломаченко – Коммі вийде саме українець.

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Ми бились із справжнім чемпіоном – Коммі. Він сильний боєць, але ми перемогли у нього за два раунди. Ломаченко буде боксувати з тим, кого ми вже побили. Я усім говорив, що він переможе Накатані у сьомому раунді. Зараз говорю, що він поб'є Коммі,

– заявив Лопес-старший.

Батько абсолютного чемпіона світу додав, що ніхто не зможе перемогти боксера з України. Для того, щоб завдати поразки Василю потрібно бути дуже розумним. Лопес-старший запевнив, що Ломаченко легко "проїдеться" по Коммі.

До теми. Бій Лопес – Коммі відбувся у грудні 2019 році у Нью-Йорку. На кону стояв титул чемпіона світу за версією IBF, яким володів Коммі. Річард не зміг впоратись із потужним суперником та зазнав поразки технічним нокаутом вже у другому раунді.

Свій останній поєдинок Ломаченко виграв. Суперником боксера з України став Масайоші Накатані. Українець домінував на ринзі та вже у сьомому раунді відправив японця у нокдаун. У дев'ятому раунді рефері зупинив бій після цілої гори атак від Василя.

Для Коммі бій з українцем стане першим з лютого, коли він в шостому раунді нокаутував домініканця Джексона Марінеса.

Двобій Ломаченко – Коммі повинен відбутись 11 грудня 2021 року у на арені "Медісон-сквер-гарден" в Нью-Йорку. Про це повідомив промоутер Боб Арум.