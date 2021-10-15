Лопес ставит на Ломаченко
Свой прогноз на этот поединок сделал Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе, Теофимо Лопеса. Наставник убежден, что победителем из противостояния Ломаченко – Комми выйдет именно украинец.
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Мы сражались с настоящим чемпионом – Комми. Он сильный боец, но мы победили у него за два раунда. Ломаченко будет боксировать с тем, кого мы уже избили. Я всем говорил, что он победит Накатани в седьмом раунде. Сейчас говорю, что он побьет Комми,
– заявил Лопес-старший.
Отец абсолютного чемпиона мира добавил, что никто не сможет победить боксера из Украины. Для того, чтобы нанести поражение Василию нужно быть очень умным. Лопес-старший заверил, что Ломаченко легко "проедется" по Комми.
- Свой последний поединок Ломаченко выиграл. Соперником боксера из Украины стал Масайоши Накатани. Украинец доминировал на ринге и уже в седьмом раунде отправил японца в нокдаун. В девятом раунде рефери остановил бой после целой горы атак от Василия.
- Для Комми бой с украинцем станет первым с февраля, когда он в шестом раунде нокаутировал доминиканца Джексона Маринеса.
Поединок Ломаченко – Комми должен состояться 11 декабря 2021 года на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Об этом сообщил промоутер Боб Арум.