Ломаченко ответил на пост Хабиба о годовщине дебюта в UFC

Бывший российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов 20-го января отметил десятую годовщину дебюта в UFC. Знаковую для Хабиба дату не оставил без внимания украинский боксер Василий Ломаченко.

Ломаченко назвал Хабиба примером

В своем инстаграме Хабиб опубликовал ролик с лучшими моментами в UFC. В промоушене россиянин провел 13 боев и все выиграл.

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Нурмагомедов, который начинал карьеру в Украине, был чемпионом UFC в легком весе и трижды провел защиту своего звания.

На пост россиянина ответил Ломаченко. "Пример", – лаконично написал Василий в комментариях.