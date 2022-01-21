Ломаченко ответил на пост Хабиба о годовщине дебюта в UFC
21 января 2022 , 18:43Читати новину українською
Источник:инстаграм Хабиба
Бывший российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов 20-го января отметил десятую годовщину дебюта в UFC. Знаковую для Хабиба дату не оставил без внимания украинский боксер Василий Ломаченко.
Ломаченко назвал Хабиба примером
В своем инстаграме Хабиб опубликовал ролик с лучшими моментами в UFC. В промоушене россиянин провел 13 боев и все выиграл.
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Нурмагомедов, который начинал карьеру в Украине, был чемпионом UFC в легком весе и трижды провел защиту своего звания.
На пост россиянина ответил Ломаченко. "Пример", – лаконично написал Василий в комментариях.
- Ломаченко и Хабиб имеют достаточно теплые отношения. В 2020 году россиянин заявлял, что Василий вместе с Александром Усиком – лучшие боксеры мира.
- В октябре 2020-го Нурмагомедов провел последний бой в UFC. Россиянин эффектно одолел Джастина Гейджи и объявил об окончании карьеры.
- Всего за карьеру россиянин провел 29 поединков и остался непобедимым.