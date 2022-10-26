Ломаченко оценил важность своего боя против Ортиса на фоне войны в Украине

Уже 29 октября (в ночь на 30 октября в Украине) Ломаченко вернется на ринг. Украинский боксер встретится в Нью-Йорке с Джемейном Ортисом.

Боксеры выйдут на ринг в Нью-Йорке на "Мэдисон сквер гарден". По мнению Василия Ломаченко, этот поединок поможет украинцам, хотя немного отвлечься от войны и вспомнить времена безопасной и мирной жизни.

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Ломаченко: Я буду счастлив, если мое сражение позволит людям отвлечься

Эти моменты в жизни, которые сейчас происходят. Война и бои во время войны. Если они позволят людям отвлечься на час или два от плохих новостей и поступающих им сообщений, то я думаю это важно. Я буду счастлив, если мое сражение позволит людям отвлечься, наблюдая за спортивным событием вместо новостей,

– сказал Ломаченко.

Напомним, что Ломаченко вернулся в Украину после 24 февраля и встал на защиту родной страны. Василий отказался от титульного боя за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе против Джорджа Камбососа, тогда еще державшего это звание. Теперь им владеет Девин Хейни, с которым украинец может подраться уже в следующем 2023 году.

Поединок против Джемейна Ортиса будет для Ломаченко разогревом перед титульной встречей. Ведь с момента последнего боя Василия прошел почти год. В ночь с 11 на 12 декабря 2021 года украинский боксер победил ганца Ричарда Комми.

Следует узнать! Ни один украинский телеканал не приобрел право на показ боя Ломаченко. Поклонники бокса смогут просмотреть поединок на платформе Megogo. Начало поединка Ломаченко – Ортис начнется не быстрее, чем в 05:00. Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию боя.

Букмекеры Favbet уже оставляют свои прогнозы на предстоящее противостояние против Ортиса.