Минимальное преимущество: Ломаченко нанес меньше ударов, чем Ортис, но был более точным

Василий Ломаченко выходил на бой против Джемейна Ортиса как фаворит поединка. Однако американец показал довольно ровное сражение и почти не уступал ничем именитому украинцу.

Бой Ломаченко – Ортис длился все 12 раундов. Американский боксер оказался готов к столь длительному противостоянию, хотя не продемонстрировал ничего, в результате чего мог бы выиграть у Ломаченко.

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Это подтвердили и судьи. После окончания боя Ломаченко победил единогласным решением судей 115:113, 116:112, 117:111. Все судьи отдали Ортису только первый, четвертый и шестой раунды.



Записки судей боя Ломаченко – Ортис / фото twitter.com/MikeCoppinger

А вот система Compubox значительных преимуществ со стороны Ломаченко не заметила. По этой статистике, Ломаченко в целом за бой нанес меньше ударов, чем его соперник – 571 против 607. Но украинец был точнее – 125 против 122. Поэтому и в процентном значении Ломаченко был лучше Ортиса – 22% точных ударов против 20% в американца.



Статистика боя Ломаченко – Ортис / иллюстрация Compubox

Но если у Ломаченко хорошо проходили джебы (33 из 271 против 15 из 297), то Ортис превзошел украинца по силовым ударам – 107 из 310 против 92 из 300 в Ломаченко.

Видео лучших моментов боя Ломаченко – Ортис