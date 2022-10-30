Бій Ломаченко – Ортіс тривав усі 12 раундів. Американський боксер виявився готовий до настільки тривалого протистояння, хоча не продемонстрував нічого, внаслідок чого міг би виграти в Ломаченка.

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Це підтвердили й судді. Після закінчення бою Ломаченко переміг одноголосним рішенням суддів 115:113, 116:112, 117:111. Усі судді віддали Ортісу лише перший, четвертий та шостий раунди.



Записки суддів бою Ломаченко – Ортіс / фото twitter.com/MikeCoppinger

А от система Compubox значної переваги з боку Ломаченка не помітила. За цією статистикою, Ломаченко загалом за бій завдав менше ударів, аніж його суперник – 571 проти 607. Але українець був влучнішим – 125 проти 122. Тож і у відсотковому значенні Ломаченко був кращим за Ортіса – 22% влучних ударів проти 20% в американця.



Статистика бою Ломаченко – Ортіс / ілюстрація Compubox

Та якщо в Ломаченка добре проходили джеби (33 з 271 проти 15 з 297), то Ортіс перевершив українця за силовими ударами – 107 з 310 проти 92 з 300 в Ломаченка.

Відео найкращих моментів бою Ломаченко – Ортіс