Абсолютного чемпиона мира возмутило решение судьи в бою Ломаченко – Ортис

Украинский боксер Василий Ломаченко победил Джемейна Ортиса в бою 29 октября. Ломаченко победил решением судей.

Бой Ломаченко – Ортис длился все 12 раундов. Досрочно победителя выявить не удалось, так что все решили судьи этого поединка. Они единогласно отдали победу Ломаченко.

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Один из судей Фрэнк Ломбарди в этом бою насчитал победу Ломаченко со счетом 117:111. Он отдал победу Ортису только в первом, четвертом и шестом раундах.

Однако не все оказались согласны с таким решением. Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни назвал такой результат возмутительным.

К слову, Хейни присутствовал на этом бою, и после победы Ломаченко поднялся на ринг. Именно с Хейни и хочет провести следующий бой Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Еще один боксер, кому не понравились отметки в 117:111 за этот бой – чемпион по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

"117:111 – это безумие", – написал Кроуфорд.

По его мнению, решение другого арбитра, выставившего за бой 115:113, значительно ближе.