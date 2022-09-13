"Попы одобрили соперника": бурная реакция фанатов на официальное сражение Ломаченко
Василий Ломаченко официально вернется в ринг 29 октября 2022 года. Украинский боксер подерется с Джемейном Ортисом.
"Василий, не забудь попросить благословения у русского попа"
Сторонники Василия Ломаченко неоднозначно отреагировали на предстоящее сражение украинца. Многие подписчики в инстаграмме пожелали боксеру удачи и победы. Но были и такие, кто вспомнил его странные религиозные взгляды, пишет 24 канал.
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Некоторые фанаты даже назвал Ломаченко предателем Украины из-за его московских взглядов в религии и недавние опубликованные видео со скандальным митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой.
Попы одобрили соперника? Надеются, бой будет Христианским?
– написал один из подписчиков в инстаграмме.
Также вспомнили, как Василий после победы на гонцем Ричардом Комми повесил себе на плечи флаг Белгород-Днестровского, а не сине-желтый флаг.
- "Василий, не забудь попросить благословения у русского попа"
- "Первый бой Васи, который не жду"
- "За предателя болеть не будем"
- "Бл* если выйдет с флагом Белгород-Днестровского, то чемодан – вокзал – россия"
- "Увидим твое поведение на счет Украины, потому что до этого мягко говоря было не очень"
- "Вася, а какой флаг поднимешь в случае победы? Твои действия показали, что тебе и на твой родной город безразлично! Боксер ты хороший, а как человек дерьмо"
- "Пусть тебе твоя церковь поможет".
Отметим, что официально бой Ломаченко был подтвержден 12 сентября. Василий в инстаграмме изложил постер из предстоящего поединка против Джемейна Ортиса. Под ним фанаты начали писать как слова поддержки, так и оставляли гневные комментарии.
Встреча Ломаченко – Ортис состоится 29 октября 2022 на "Madison Square Garden". Отмечается, что этот поединок станет разогревом перед титульным поединком украинца.