Непобедимый внук легендарного Али поразится в андеркарде боя Ломаченко

Уже 29 октября Василий Ломаченко вернется на ринг после почти годовой паузы. Украинец подерется против Джемейна Ортиса.

Мощный андеркард перед главным боем вечера бокса

Поединок будет разогрев для украинца перед титульным боем, который планируют организовать в 2023 году. Промоутерская компания назвала сражение, которое состоится в андеркарде встречи Василия Ломаченко в Нью-Йорке.

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Нико Али Волш, внук легендарного Мохаммеда Али, подерется перед главным поединком вечера бокса. Соперником американца будет Билли Вагнер.

Top Rank опубликовал постер встречи в андеркарде Ломаченко – Ортис.



Бой внука Али в андеркарде боя Ломаченко – Ортис / Фото Top Rank

Нико Али Волш под публикацией постера в инстаграмме Top Rank заметил, что этот андеркард будет диким.

Внук Али в последний раз выходил на ринг в первый день мая 2022 года. Уолш встретился с Алехандро Ибаррой в андеркарде боя Оскар Вальдес – Шакур Стивенсон. В эту ночь американец одержал свою пятую победу в профессионалах (четыре – досрочные). Волш повалил соперника в тяжелый нокаут.