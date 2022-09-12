Официально подтвержден следующий поединок Ломаченко: когда боксер выйдет на ринг

Василий Ломаченко официально получил нового соперника. Уже в октябре украинец выйдет на ринг.

Ломаченко выйдет на ринг уже в этом октябре

Украинский боксер выйдет на ринг против американца Джемейна Ортиса. Бой состоится 29 октября в "Мэдисон-сквер-гарден", Нью-Йорк.

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Для Ломаченко это будет первое сражение с декабря 2021-го, когда он решением судей победил Ричарда Комми.

26-летний Ортис в мае решением судей одолел Джеймела Герринга. Джемейн никогда в карьере не проводил 12-раундовые поединки.



Ломаченко встретится с Ортисом / Фото с инстаграммы Top Rank

Недавно глава Top Rank Боб Арум рассказывал, кто может стать следующим соперником украинца после боя с Джемейном Ортисом.

В случае победы над американцем Ломаченко может ждать победитель поединка Дэвин Хейни – Джордж Камбосос. Арум заявил, что сейчас общался только с командой Хэйни.

Отметим, что именно из-за полномасштабного вторжения россии в Украину Василий отказался от титульного боя против Камбососа, тогда еще бывшего абсолютным чемпионом мира.