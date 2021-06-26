Ломаченко: из-за COVID-19 не знал, когда состоится следующий бой

Перед боем Ломаченко скрыл травму плеча, поэтому не мог продемонстрировать в поединке с Лопесом всю свою силу. После поединка украинцу сделали операцию.

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Теперь же Ломаченко рассказал, почему решился на бой с американцем несмотря на травму плеча.

Из-за распространения коронавируса по всему миру я не знал, когда состоится мой следующий бой, поэтому согласился на поединок с Лопесом с травмой. Я действительно верил в то, что даже с травмой смогу выиграть,

– сказал украинец.

Ломаченко заявил, что уже во втором раунде боя с Лопесом чувствовал боль в плече.

"В бою с Лопесом я не знал, что произойдет с моим плечом. Когда я попытался выбрасывать свои комбинации во втором раунде, то почувствовал боль. Из-за боли я был неактивным в течение шести раундов, но после этого понял, что мне нужно рисковать, чтобы победить", – отметил Ломаченко.

Он добавил, что станет абсолютным чемпионом мира в легком весе. "Но мне нужен второй шанс", – резюмировал боксер.

Стоит внимания Василий Ломаченко – Масайоши Накатани: где смотреть бой

Следующий бой Василия Ломаченко состоится в ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе (США).

Ломаченко вернется после поражения Лопесу и встретится с японцем Масайоши Накатани. Боксеры уже провели процедуру взвешивания.

Накатани оказался чуточку тяжелее Ломаченко.



Ломаченко – Накатани / Инфографика Спорт24