Если Ломаченко победит в бою против Накатани, до конца 2021 года он может провести еще один бой. Но это не будет реванш с Теофимо Лопесом.

Почему боя с Лопесом в 2021 году не будет

Промоутер Боб Арум из Top Rank рассказал, что Лопес не сделал вакцинацию от коронавируса и подхватил инфекцию. Поэтому к концу 2021 года он успеет провести только один бой – против Джорджа Камбососа.

Вряд ли Ломаченко захочет ждать так долго. Сражаться в проходных боях не в его стиле. Если выходить на ринг, то только с лучшими из лучших. Кто у нас остается из лучших? Джервонта Дэвис и Девин Хейни,

– рассказал Боб Арум.

Проблемы с организацией боя

Боб Арум убежден, что с Ломаченко не возникнут проблемы в организации боя. В отличие от его вероятных соперников.

"Для крутого боя нужен крутой оппонент. Лома примет вызов. Но что скажет промоутер Дэвиса Флойд Мейвезер? Ведь он очень проницателен, мало кто понимает бокс лучше, чем он. То же самое и по поводу Хейни. Позволит ли его отец Билл Хейни выйти сыну против Ломаченко? Не знаю. И не узнаю до тех пор, пока не свяжусь с ними. Но сперва нужно пройти накатанные. А потом обещаю связаться с Флойдом и его советником Леонардом Эллерби. Хейни якобы ранее говорил, что примет бой. Но нужно убедиться в этом и услышать его финансовые запросы", – рассказал Боб Арум.

Новая весовая категория

При этом не исключается возможность, что Ломаченко может опуститься в весовой категории. Боб Арум убежден, что там есть больше боксеров, которые готовы выйти в ринг против Ломаченко. Среди них Оскар Вальдес, Шакур Стивенсон и Джамел Херринг.