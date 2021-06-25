Якщо Ломаченко переможе в бою проти Накатані, до кінця 2021 року він може провести ще один бій. Але це не буде реванш з Теофімо Лопесом.

Чому бою з Лопесом у 2021 році не буде

Промоутер Боб Арум з Top Rank розповів, що Лопес не зробив вакцинацію від коронавірусу та підхопив інфекцію. Тож до кінця 2021 року він встигне провести лише один бій – проти Джорджа Камбососа.

Навряд чи Ломаченко захоче чекати так довго. Битися в прохідних боях не в його стилі. Якщо виходити на ринг, то тільки з кращими з кращих. Хто у нас залишається з кращих? Джервонта Девіс та Девін Хейні,

– розповів Боб Арум.

Проблеми з організацією бою

Боб Арум переконаний, що з Ломаченком не виникнуть проблеми в організації бою. На відміну від його ймовірних суперників.

"Для крутого бою потрібен крутий опонент. Лома прийме виклик. Але що скаже промоутер Девіса Флойд Мейвезер? Адже він дуже проникливий, мало хто розуміє бокс краще, ніж він. Те ж саме і з приводу Хейні. Чи дозволить його батько Білл Хейні вийти синові проти Ломаченко? Я не знаю. І не дізнаюсь до тих пір, поки не зв'яжуся з ними. Але спершу потрібно пройти Накатані. А потім обіцяю зв'язатися з Флойдом і його радником Леонардом Еллербі. Хейні нібито раніше говорив, що прийме бій. Але потрібно переконатися в цьому і почути його фінансові запити", – розповів Боб Арум.

Нова вагова категорія

При цьому не відкидається можливість, що Ломаченко може опуститися у ваговій категорії. Боб Арум переконаний, що там є більше боксерів, які готові вийти в ринг проти Ломаченка. Серед них Оскар Вальдес, Шакур Стівенсон і Джамел Херрінг.