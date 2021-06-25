Соперник Василия – огромный японец Масайоши Накатани, чье единственное поражение в карьере – тоже от Теофимо. От этого поединка зависит многое в карьере украинца. Несмотря на кажущийся невысокий уровень оппонента.

К слову Ломаченко прибыл в Лас-Вегас на бой с Накатани: видео

17 октября 2020 года Ломаченко был в шаге от мечты – звание абсолютного чемпиона мира. На вечере бокса все в том же Лас-Вегасе украинец, будучи чемпионом мира в легком весе по версиям WBA Super, WBC Franchise и WBO, встретился с обладателем титула по версии IBF Теофимо Лопесом. И проиграл.

После потери титулов Василий залег на дно. Только через месяц он дал первое интервью. Между тем его обидчик в лице Теофимо Лопеса рассказывал страшилки о том, что украинец после поражения был в глубокой депрессии и думал о суициде. Сам Василий опроверг все эти домыслы и высказал предположение о том, что как раз-таки Лопес никак не может забыть о том трудном сражении.

Поединок с Накатани – попытка все еще что-то доказать Лопесу и всем вокруг. Ведь Масайоши тоже боксировал с Теофимо и тоже проиграл. Именно перед Василием Лопес встретился с огромным японцем. Было трудно приспособиться к длинным рукам и неудобному стилю соперника. Но Лопес смог. Не самый яркий и выразительный поединок нынешнего абсолютного чемпиона, но победа есть победа.

Василий Ломаченко – Масайоши Накатани прогноз Favbet

По мнению экспертов, Ломаченко – безоговорочный фаворит боя. Коэффициент на его победу составляет 1,05. Успех Накатани соответствует коэффициенту 9,70, ничья – аж 34,00.

На победу Ломаченко нокаутом можно поставить с коэффициентом 1,90, по очкам – тоже 1,90. Досрочная или по очкам победа Накатани – 17,00.

Наиболее вероятно, что бой завершится в 6 раунде в пользу Ломаченко. Поставить на это можно с коэффициентом 11,00. Также букмекеры предлагают сделать ставку на тотал раундов. Если же бой будет длиться все 12 раундов, то свой депозит вы сможете увеличить на 1,73.