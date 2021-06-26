Ориентировочное время начала боя – 05:00 по киевскому времени. Трансляцию поединка можно будет посмотреть и в Украине.

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Василий Ломаченко – Масайоши Накатани: где смотреть

Трансляция поединка Ломаченко – Накатани пройдет по всему миру. В США бой покажет телеканал ESPN. В Европе – Sky Sports. В Украине прямую видеотрансляцию боя Ломаченко – Накатани можно будет посмотреть на видеосервисе Megogo.

Для этого нужно иметь подписку "Максимальная", стоимость которой составляет 197 гривен в месяц.



Ломаченко – Накатани / Инфографика Спорт 24