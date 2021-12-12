Ломаченко уверенно победил Комми, отправив его в один нокдаун

Василий Ломаченко утром 12 декабря провел бой против Ричарда Комми. Поединок за титул WBO Inter-Continental в Нью-Йорке на "Мэдисон-сквер-гарден" завершился победой украинского боксера.

Ломаченко деклассировал Комми

Василий Ломаченко прогнозированно от старта боя завладел инициативой. В конце второго раунда украинец чуть не отправил гонца в нокдаун серией тяжелых ударов.

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Тяжелый удар Ломаченко во 2 раунде – видео​



Бывший чемпион IBF пытался ввязать Ломаченко в ближний бой и, как снайпер ждал одного удара. Василий красиво проваливал его, но в клинчах довольно много пропускал.

В третьем раунде украинец снова несколько раз потревожил подбородок Ричарда неприятными ударами слева. Уже в четвертом раунде Комми тяжелее дышал, но выдерживал натиск бывшего чемпиона в трех дивизионах.

С шестого раунда по просьбе отца Анатолия украинец начал "искать" печень Комми, "насыпая" не только по голове, но и корпусу.

Первый нокдаун

В 7-м раунде Комми впервые побывал в нокдауне. Сначала Василий сильно пробил ему левым навстречу в голове. После этого украинец повалил его на канвас коротким слева.

Видео нокдауна



Ломаченко зажал Ричарда у канатов и безжалостно добивал его, но тот устоял и продолжил поединок.

Комми выдержал избиение от Ломаченко до чемпионских раундов. Боксеры прошли всю дистанцию из 12 раундов и Ломаченко одержал победу единогласным решением судей.

Для 33-летнего украинского боксера это 16-я победа на профессиональном ринге.