Ломаченко – Комми: где смотреть онлайн бокс

В ночь на 12 декабря (в США еще будет суббота, 11 декабря), Василий Ломаченко вернется в ринг. Он проведет бой против Ричарда Комми. Фанаты бокса смогут его посмотреть и в Украине.

Трансляция боя в Украине

Права на трансляцию боя Ломаченко – Комми в Украине приобрел видеосервис Megogo. Здесь же и состоится трансляция боя.

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Трансляция этого боя будет доступна только по подписке "Максимальная". Ее можно оформить по акционной цене в 29 гривен за первые семь дней. В месяц абонплата обойдется в 299 гривен.

Начало трансляции вечера бокса – в 04: 00 в воскресенье, 12 декабря. Сам бой Ломаченко – Комми следует ожидать около 06: 00.

Стоит добавить, что кроме Ломаченко, в этот вечер на "Мэдисон-сквер-гарден" сразится еще один украинец – в 10-раундовом поединке тяжеловес Александр Тесленко будет боксировать против непобедимого Джареда Андерсона.