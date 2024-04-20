"12 мая в Украине будет два чемпиона": громкое заявление Ломаченко перед боем с Камбососом

В мае украинских поклонников бокса ожидают несколько чемпионских поединков. В одном из них Василий Ломаченко встретится с австралийцем Джорджем Камбосом.

Менее месяца остается до поединка в Австралии, в котором Василий Ломаченко и Джордж Камбосос определят чемпиона IBF в легком весе. Ранее боксер из Украины уже владел этим титулом.

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Ломаченко уверен в победе

Перед поединком с Камбососом Ломаченко пообещал вернуть пояс и пополнить список украинских чемпионов мира.

В Украине сейчас есть только один чемпион – Александр Усик. 12 мая будет два украинских чемпиона,

– заявил Ломаченко.

Ломаченко пообещал стать чемпионом / фото Top Rank

Напомним, что после поражения от Девина Хейни Василий Ломаченко планировал провести реванш. Однако американец решил не рисковать и сменил дивизион. В итоге промоутеры организовали бой Ломы против бывшего абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа.

Украинцы в мае проведут чемпионские бои