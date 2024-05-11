В воскресенье, 12 мая, состоится поединок между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом. Они сразятся за вакантный титул IBF в легком весе.

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Церемония взвешивания Ломаченко и Камбососа

Оба боксера уложились в лимит весовой категории (135 фунтов). Вес Василия Ломаченко составляет 61,19 кг (134,9 фунтов), а Джорджа Камбососа – 60,87 кг (134,2 фунта).

Украинец опоздал на взвешивание, заставив нервничать своего противника. На это Камбосос ответил, что в отличие от соперника он – настоящий профессионал.

В частности боксеры снова устроили битву взглядов. На этот раз она длилась дольше предыдущей, когда они три минуты не отрывали друг от друга взгляд.

Взвешивание Джорджа Камбососа: смотрите видео

Видео взвешивания Василия Ломаченко

"Гляделки" Ломаченко и Камбососа: видео

Справка. Ломаченко в предыдущем поединке проиграл американцу Девину Хэйни в мае 2023 года, так и не сумев стать абсолютным чемпионом мира. Джордж Камбосос боксировал с Хэйни дважды, оба раза проиграл. Именно Девин забрал у австралийца все чемпионские пояса.

Трансляцию боя Ломаченко – Камбосос будет проводить сайт 24 канала и аккаунт Top Rank Boxing в YouTube.