В воскресенье, 12 мая, состоится поединок между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом. Они сразятся за вакантный титул IBF в легком весе.
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Церемония взвешивания Ломаченко и Камбососа
Оба боксера уложились в лимит весовой категории (135 фунтов). Вес Василия Ломаченко составляет 61,19 кг (134,9 фунтов), а Джорджа Камбососа – 60,87 кг (134,2 фунта).
Украинец опоздал на взвешивание, заставив нервничать своего противника. На это Камбосос ответил, что в отличие от соперника он – настоящий профессионал.
В частности боксеры снова устроили битву взглядов. На этот раз она длилась дольше предыдущей, когда они три минуты не отрывали друг от друга взгляд.
Взвешивание Джорджа Камбососа: смотрите видео
Видео взвешивания Василия Ломаченко
"Гляделки" Ломаченко и Камбососа: видео
Трансляцию боя Ломаченко – Камбосос будет проводить сайт 24 канала и аккаунт Top Rank Boxing в YouTube.