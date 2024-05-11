У неділю, 12 травня, відбудеться поєдинок між Василем Ломаченком та Джорджем Камбососом. Вони битимуться за вакантний титул IBF у легкій вазі.

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Церемонія зважування Ломаченка і Камбососа

Обидва боксери вклалися у ліміт вагової категорії (135 фунтів). Вага Василя Ломаченка становить 61,19 кг (134,9 фунти), а Джорджа Камбососа – 60,87 кг (134,2 фунти).

Українець запізнився на зважування, змусивши нервувати свого противника. На це Камбосос відповів, що на відміну від суперника він – справжній професіонал.

Зокрема боксери знову влаштували битву поглядів. Цього разу вона тривала довше попередньої, коли вони три хвилини не відривали один від одного погляд.

Зважування Джорджа Камбососа: дивіться відео

Відео зважування Василя Ломаченка

Битва поглядів Ломаченка і Камбососа: відео

Довідка. Ломаченко в попередньому поєдинку програв американцеві Девіну Хейні в травні 2023 року, так і не зумівши стати абсолютним чемпіоном світу. Джордж Камбосос боксував із Хейні двічі, обидва рази програв. Саме Девін забрав в австралійця усі чемпіонські пояси.

Трансляцію бою Ломаченко – Камбосос проводитиме сайт 24 каналу та акаунт Top Rank Boxing у YouTube.