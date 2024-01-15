"Сделает из Камбососа любителя": Тео Лопес ошеломил прогнозом на бой Ломаченко

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес выразил свою поддержку Василию Ломаченко. Украинский боксер весной проведет бой против Джорджа Камбососа.

Поединок Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа официально объявлен. Чемпион мира по версии IBF в легком весе определится 12 мая 2024 года.

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Лопес: Этот парень вернется с местью

Бывший соперник Ломаченко и Камбососа американец Теофимо Лопес сделал прогноз на поединок. Чемпион WBO в первом полусреднем весе ожидает легкой победы украинского боксера. Интересно, что на ринге Тео победил Лому, но уступил Камбососу.

Ломаченко не просто досрочно победит Камбососа, а заставит его выглядеть любителем. Запомните мои слова, потому что когда встречаешься с Ломаченко – все по-другому. Это очень отличается. Надо быть в ринге, чтобы действительно почувствовать это,

– отметил Лопес.

По мнению Лопеса, у Ломаченко будет дополнительная мотивация из-за поражения Девину Хейни и утраты возможности стать абсолютным чемпионом. Украинец попытается доказать, что его рано списали со счетов.

"Поверьте, этот парень вернется с местью. Он собирается перенести в бокс то, чему научился на войне, это опасно. А Ломаченко и так опасный боец. Поверь мне, я знаю. Я бился с ним, когда он был на пике.

Я поддерживал Ломаченко в бою с Хейни, буду поддерживать и против Камбососа. Сделаем это вместе, брат мой. Унизим всех этих ребят в своих дивизионах", – рассказал Лопес.

Ломаченко и Камбосос на пути к бою