12 мая 2024 года состоится поединок между украинцем Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом. Боксеры определят обладателя вакантного титула чемпиона мира в легком весе по версии IBF.
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И Ломаченко, и Камбосос уже владели поясом IBF. Однако, в отличие от Василия, Джордж был абсолютным чемпионом мира, о чем давно мечтает украинец. Однако для того, чтобы достичь этой цели, необходимо начинать всё с нуля.
Камбосос: Давайте сюда Лому
Камбососа же, такое впечатление, титулы не интересуют. В первую очередь для австралийского боксера важны имя и класс соперника.
"Как можно ненавидеть бойца с таким резюме, бойца, выбирающего настоящие бои, а не самые прибыльные. Разве это вас не развлекает?"
Разве это не то, за чем приходят болельщики? Сражайтесь с лучшими. Давайте сюда Лому. Это будет настоящая война", – написал Камбосос.