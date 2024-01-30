Этой пресс-конференции ждут не только Василий Ломаченко и Джордж Камбосос, но и все сторонники бокса. Прямую трансляцию официального мероприятия можно будет просмотреть прямо на сайте 24 Канала.

Читайте такжеНе выигравший ни одного раунда бывший чемпион назвал победителя боя Ломаченко Камбосос

Ломаченко и Камбосос объявят бой за титул IBF

12 мая 2024 года Василий Ломаченко проведет бой против бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии IBF.

Ожидается, что на пресс-конференции подтвердят, что бой будет титульным. Оба боксера ранее уже владели поясом IBF, который сейчас вакантен из-за перехода Девина Хейни в следующий весовой дивизион.

В отличие от Василия Ломаченко Джордж Камбосос был абсолютным чемпионом мира, о чем давно мечтает украинец. Однако для того чтобы добиться этой цели, Ломаченко необходимо начинать все с нуля.

Важно! Начало пресс-конференции в 04:00 (по киевскому времени).

Ломаченко – Камбосос: прямая трансляция пресс-конференции