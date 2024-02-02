В частности тренер считает, что победу одержит украинский боксер. Он назвал Ломаченко особенным.
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Атлас: До сих пор один из топ-бойцов
"Я ставлю его (Ломаченко – ред. 24 Канал) выше Камбососа. Он совсем другого класса. Отдаю должное Камбососу, но он (Ломаченко – ред. 24 Канал) – совсем другого класса.
Ломаченко – один из тех особенных ребят, он до сих пор особенный. Все становятся старше, время начинает стучать в дверь каждого, и ему безразлично, кто ты. Но Ломаченко все еще особенный, до сих пор один из топ-бойцов.
Знаете, я бы хотел, чтобы Ломаченко сделал свою работу в этом поединке", – заявил Атлас.
Главное о бое Ломаченко – Камбосос
- Поединок за вакантный пояс IBF в легком весе между Камбососом и Ломаченко состоится 12 мая, бой запланирован в Австралии.
- Последний поединок Ломаченко был в мае 2023 года, где он уступил Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Многие эксперты тогда считали результат поединка несправедливым. После поражения Василий решил взять отпуск до конца года.
- В своем последнем бою Камбосос победил британца Макса Хьюза, завоевав титул IBO в легком весе.