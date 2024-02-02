В частности тренер считает, что победу одержит украинский боксер. Он назвал Ломаченко особенным.

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Атлас: До сих пор один из топ-бойцов

"Я ставлю его (Ломаченко – ред. 24 Канал) выше Камбососа. Он совсем другого класса. Отдаю должное Камбососу, но он (Ломаченко – ред. 24 Канал) – совсем другого класса.

Ломаченко – один из тех особенных ребят, он до сих пор особенный. Все становятся старше, время начинает стучать в дверь каждого, и ему безразлично, кто ты. Но Ломаченко все еще особенный, до сих пор один из топ-бойцов.

Знаете, я бы хотел, чтобы Ломаченко сделал свою работу в этом поединке", – заявил Атлас.

Главное о бое Ломаченко – Камбосос