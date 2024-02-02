Зокрема тренер вважає, що перемогу здобуде український боксер. Він назвав Ломаченка особливим.

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Атлас: Досі один з топ-бійців

"Я ставлю його (Ломаченка – ред. 24 Канал) вище за Камбососа. Він зовсім іншого класу. Віддаю належне Камбососу, але він (Ломаченко – ред. 24 Канал) – зовсім іншого класу.

Ломаченко – один із тих особливих хлопців, він і досі особливий. Всі стають старшими, час починає стукати у двері кожного, і йому байдуже, хто ти. Але Ломаченко все ще особливий, досі один з топ-бійців.

Знаєте, я би хотів, щоб Ломаченко зробив свою роботу в цьому поєдинку", – заявив Атлас.

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