Зокрема тренер вважає, що перемогу здобуде український боксер. Він назвав Ломаченка особливим.
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Атлас: Досі один з топ-бійців
"Я ставлю його (Ломаченка – ред. 24 Канал) вище за Камбососа. Він зовсім іншого класу. Віддаю належне Камбососу, але він (Ломаченко – ред. 24 Канал) – зовсім іншого класу.
Ломаченко – один із тих особливих хлопців, він і досі особливий. Всі стають старшими, час починає стукати у двері кожного, і йому байдуже, хто ти. Але Ломаченко все ще особливий, досі один з топ-бійців.
Знаєте, я би хотів, щоб Ломаченко зробив свою роботу в цьому поєдинку", – заявив Атлас.
Головне про бій Ломаченко – Камбосос
- Поєдинок за вакантний пояс IBF у легкій вазі між Камбососом і Ломаченком відбудеться 12 травня, бій заплановано в Австралії.
- Останній поєдинок Ломаченка був в травні 2023 року, де він поступився Девіну Хейні в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Багато експертів тоді вважали результат поєдинку несправедливим. Після поразки Василь вирішив взяти відпустку до кінця року.
- У своєму останньому бою Камбосос переміг британця Макса Х'юза, завоювавши титул IBO в легкій вазі.