Официально: Ломаченко проведет титульный бой против Камбососа – дата и место поединка

В ночь с 30 на 31 января (в Украине) состоялась пресс-конференция Джорджа Камбососа и Василия Ломаченко. На событиях официально объявили о титульный поединок.

Еще раньше было много информации о бое Ломаченко Камбососа. Но только 31 января об этом было сообщено официально.

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Теперь уже официально

Поединок между боксерами состоится 12 мая на территории Джорджа город Перт в Австралии.

На кону поединка будет стоять пояс IBF в легком весе, который стал вакантным после того, как абсолютный чемпион мира в этом дивизионе Девин Хейни перешел в другой вес.

Напомним, что как раз против Хейни состоялся крайний поединок Ломаченко. Тогда Василию не хватило немного, чтобы отобрать у американца все пояса и звание абсолютного чемпиона планеты. Хотя победа Дэвина была довольно сомнительной и вызвала свист собравшихся на трибунах болельщиков. Многие люди в мире бокса были уверены в пристрастном отношении судей и победе украинца, но не Хейни.

Однако реванша Ломаченко так и не дождался. Девин схитрил и убежал в другую весовую категорию.

Также у горького опыта поединков против Хейни есть Камбосос. Именно Джордж победил Теофимо Лопеса и стал абсолютом в легком весе. Но не сумел провести успешную защиту титулов в бою против Дэвина с которым сражался дважды потерпев два поражения.

Летом 2023 года Камбосос победил Макси Хьюза.

В боксерском сообществе не делают ни одного боксера фаворитом, поэтому шансы Ломаченко и Камбососа равны.

Ломаченко признался, если победит Камбососа, то уже не остановится. Василий стремится воплотить мечту в реальность и снова попытаться пройти путь к титулу абсолюта в легком весе. Джордж же хочет поставить крест на карьере боксера из Украины.

Видеообзор пресс-конференции Камбососа и Ломаченко